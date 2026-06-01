01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Capello'dan Leao'yu kızdıracak sözler

Fabio Capello, Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao ile ilgili konuştu. Capello, Leao'nun olgunlaşmamış bir yetenek olduğunu söyledi.

01 Haziran 2026 15:01
Capello'dan Leao'yu kızdıracak sözler
İtalyan eski teknik direktör Fabio Capello, Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Leao'nun Milan'dan ayrılık açıklamasını yorumlayan Capello, "Sözleri, Milan'da yaşadığı son durumu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu durum zaten sahada belliydi." dedi.

Leao'nun ayrılık açıklamasının menajeriyle ortak verilmiş bir karar olduğunu öne süren İtalyan futbol adamı, "Kesin olarak bilmiyorum ama ayrılışının zamanlaması bana şüpheli geliyor. Bir oyuncu bu açıklamayı yaptığında, her zaman teklifleri vardır. Sorun şu, böyle yapınca Milan'ın pazarlık gücünü zayıflatıyor." sözlerini sarf etti.

Portekizli futbolcunun Milan'dan ayrılmasıyla İtalyan ekibinin ne kaybedeceğiyle ilgili görüşünü aktaran Capello, "Rafael Leao, son dönemde taraftarları memnun eden ve onların sevgisini kazanan yetenekli bir oyuncuydu ama hiçbir zaman olgunlaşmadı. Bana göre futboldan başka şeylere daha fazla odaklanmıştı ve sahada konsantre değildi." dedi.

RAFAEL LEAO'NUN VEDA AÇIKLAMASI

26 yaşındaki Leao, Milan'dan ayrılma kararıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım.

Ve tabii ki, sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum"

SEZON PERFORMANSI

Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan'da 31 maça çıktı ve 10 gol ile 3 asist üretti.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
