01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Rodri'den Real Madrid sorusuna açık kapı!

01 Haziran 2026 15:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Rodri, adının Real Madrid ile anılmasına ilişkin konuştu. Başarılı futbolcu, transfer iddialarını tamamen reddetmezken, karar için Dünya Kupası sonrasını işaret etti.

İspanya Milli Takımı'nın Las Rozas'taki kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rodri, geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin futbolun doğal akışı içinde olduğunu söyledi.

Real Madrid iddiaları hakkında konuşan Rodri, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu anda tüm odağım milli takımda liderlik yapmak ve takımıma katkı vermek. Hakkımda çıkan söylentileri anlayabiliyorum ancak enerjimi buna harcamayacağım. Dünya Kupası'nın ardından ne olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Sezonu kişisel anlamda iyi geçirdiğini belirten İspanyol yıldız, "Takım olarak hedeflediğimiz her şeye ulaşamadık ama bireysel açıdan iyi bir sezonu geride bıraktım. Buraya dinlenmiş ve hazır şekilde geldim. 2024'teki maç ritmimin biraz gerisindeyim fakat bu kez üzerimdeki maç yükü de daha az." dedi.

"FAVORİ OLMAK SAHADA ANLAM KAZANIR"

Dünya Kupası için favoriler arasında gösterilmeleriyle ilgili de konuşan Rodri, bu durumu bir iltifat olarak gördüklerini ancak sahada karşılığını vermeleri gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli orta saha, "Favori gösterilen takımlar herkesin aklında belli. Ama bu tip turnuvalarda etiketler tek başına hiçbir şey ifade etmez. Dünya Kupası uzun ve zorlu bir süreç. Nasıl hissedeceğimiz, sahaya nasıl yansıtacağımız belirleyici olacak." sözlerini kullandı.

İspanya Milli Takımı'nın turnuvaya büyük bir motivasyonla hazırlandığını söyleyen Rodri, "Hepimiz heyecanlıyız. Takıma sağlıklı şekilde katıldık ve Dünya Kupası yolculuğunu adım adım inşa etmeye başladık." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
