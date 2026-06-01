Chelsea'den Marc Cucurella kararı!

Chelsea'de Marc Cucurella'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
The Athletic'in haberine göre; İspanyol sol beke Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi olduğu ve yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin masada bulunduğu iddia edildi.
İngiltere basınında yer alan habere göre; Chelsea, oyuncusunu satmak için özel bir baskı hissetmiyor. Londra ekibi, sözleşmesinde üç yıl daha bulunan Cucurella için belirlediği bonservis beklentisinin karşılanması halinde ayrılığa engel olmayacak.
İSPANYA'DAN YOĞUN İLGİ
Cucurella ile ilgilenen kulüplerin başında Barcelona ve Atletico Madrid geliyor. Barcelona cephesinde sportif direktör Deco'nun oyuncunun temsilcileriyle temas kurduğu, Hansi Flick'in de tecrübeli futbolcuyu beğendiği belirtildi. Ancak Katalan ekibinin bu transferde adım atabilmesi için savunma hattından bir oyuncusunu göndermesi gerekiyor.
Atletico Madrid ise Cucurella konusunda daha ciddi kulüplerden biri olarak gösteriliyor. Diego Simeone'nin sol bek takviyesini öncelikleri arasına aldığı ve İspanyol futbolcunun transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu aktarıldı. Atletico'da süreci sportif direktör Mateu Alemany'nin yürüttüğü ifade edildi.
REAL MADRID DE TAKİPTE
Real Madrid'in de yaz döneminde sol bek arayışında olduğu ve Cucurella'yı beğendiği kaydedildi. Ancak Madrid ekibinin bu transfer için resmi bir hamle yapıp yapmayacağı ve ekonomik şartları karşılayıp karşılayamayacağı henüz netlik kazanmadı.
Öte yandan Manchester City'nin geçmişte Cucurella ile ilgilendiği bilinse de İngiliz devinin şu an için sol bek transferini öncelik olarak görmediği vurgulandı.
CHELSEA'DE KARAR YENİ HOCANIN
Chelsea'de göreve gelmesi beklenen Xabi Alonso'nun, Cucurella dahil bazı oyuncularla temas kurduğu ve İspanyol sol beki takımda tutmak istediği öne sürüldü. Buna rağmen oyuncunun yeni bir maceraya açık olduğu ve özellikle ülkesine dönme fikrine sıcak bakabileceği belirtildi.
Londra ekibinin Cucurella'yı "dokunulmaz" oyuncular arasında görmemesinde, Ajax'tan transfer edilen Jorrel Hato'nun gelişiminin de etkili olduğu ifade edildi.
Chelsea'nin 2022 yılında Brighton'dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra takımın düzenli isimlerinden biri haline geldi. 28 yaşına girmeye hazırlanan İspanyol futbolcunun, bu yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.
Chelsea, Marc Cucurella için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid'in takip ettiği İspanyol sol bekin yaz transfer döneminde ayrılığı gündemde.
