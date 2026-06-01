 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred

Fenerbahçe'de Fred'in ayrılığı gündeme geldi. Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına varan Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertlilerin tazminat talep ettiği öne sürüldü.

calendar 01 Haziran 2026 16:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fred, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Mineiro'nun 33 yaşındaki futbolcu ile 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi. Fred'in, Brezilya ekibinden alacağı maaşın ise Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı seviyede olacağı ifade edildi.

HULK'UN YERİNİ DOLDURMASI BEKLENİYOR

Atletico Mineiro yönetiminin, Fred'i sadece saha içindeki performansı için değil, aynı zamanda takımın teknik liderlerinden biri olması amacıyla kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Brezilya ekibinin, Hulk'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu statü ve liderlik açısından Fred ile doldurmayı planladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT TALEBİ 

Öte yandan oyuncunun temsilcilerinin, Fred'in transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Ancak transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı ve görüşmelerin dikkatli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Fred için Fenerbahçe'nin, oyuncunun hemen ayrılığına onay vermek adına mali bir tazminat talep ettiği öne sürüldü. Kulüpteki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Çocukluğundan bu yana Atletico Mineiro taraftarı olduğu bilinen Fred'in, kulüple son birkaç transfer döneminde temas halinde olduğu ifade edildi. Deneyimli futbolcunun ayrıca Belo Horizonte'de bir ev satın aldığı ve Brezilya'ya dönüş planlarını uzun süredir değerlendirdiği aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.