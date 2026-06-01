Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fred, Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardı.



Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Mineiro'nun 33 yaşındaki futbolcu ile 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi. Fred'in, Brezilya ekibinden alacağı maaşın ise Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı seviyede olacağı ifade edildi.



HULK'UN YERİNİ DOLDURMASI BEKLENİYOR



Atletico Mineiro yönetiminin, Fred'i sadece saha içindeki performansı için değil, aynı zamanda takımın teknik liderlerinden biri olması amacıyla kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Brezilya ekibinin, Hulk'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu statü ve liderlik açısından Fred ile doldurmayı planladığı kaydedildi.



FENERBAHÇE'DEN TAZMİNAT TALEBİ



Öte yandan oyuncunun temsilcilerinin, Fred'in transfer isteğini Fenerbahçe yönetimine ilettiği belirtildi. Ancak transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı ve görüşmelerin dikkatli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.



Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Fred için Fenerbahçe'nin, oyuncunun hemen ayrılığına onay vermek adına mali bir tazminat talep ettiği öne sürüldü. Kulüpteki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.



ÇOCUKLUK HAYALİ



Çocukluğundan bu yana Atletico Mineiro taraftarı olduğu bilinen Fred'in, kulüple son birkaç transfer döneminde temas halinde olduğu ifade edildi. Deneyimli futbolcunun ayrıca Belo Horizonte'de bir ev satın aldığı ve Brezilya'ya dönüş planlarını uzun süredir değerlendirdiği aktarıldı.



