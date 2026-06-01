01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olmak için İspanyol ekibine baskı yapmaya devam ediyor.

01 Haziran 2026 16:35
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı!
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriqi, Mallorca'ya transfer baskısına devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Kosovalı golcü, geçtiğimiz cuma günü Mallorca'nın CEO'su Pablo Ortells ile geleceği konusunda görüştü.

İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Vedat Muriqi'nin pazartesi günü de menajeriyle birlikte Mallorca ile görüştüğü ve geleceğini masaya yatırdığı belirtildi.

18 MİLYON EURO

Mallorca'nın küme düşmesinin ardından İspanyol ekibinde kalmak istemeyen ve Fenerbahçe'ye dönmeyi planlayan 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle bonservis konusunda ortak bir nokta bulmak için görüştü.

Mallorca'nın, Vedat Muriqi için 18 milyon euro istediği gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
