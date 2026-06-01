Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriqi, Mallorca'ya transfer baskısına devam ediyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Kosovalı golcü, geçtiğimiz cuma günü Mallorca'nın CEO'su Pablo Ortells ile geleceği konusunda görüştü.
İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Vedat Muriqi'nin pazartesi günü de menajeriyle birlikte Mallorca ile görüştüğü ve geleceğini masaya yatırdığı belirtildi.
18 MİLYON EURO
Mallorca'nın küme düşmesinin ardından İspanyol ekibinde kalmak istemeyen ve Fenerbahçe'ye dönmeyi planlayan 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle bonservis konusunda ortak bir nokta bulmak için görüştü.
Mallorca'nın, Vedat Muriqi için 18 milyon euro istediği gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.
