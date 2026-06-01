 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-182'
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
2-048'
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Fenerbahçe ile adı geçen Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada gelen soruya verdiği cevap kısa süre içerisinde gündeme oturdu.

calendar 01 Haziran 2026 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemini sarsan bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken, Polonyalı yıldızın eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada verdiği yanıt büyük yankı uyandırdı.

Daha önce Hakan Safi'nin, Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı ve deneyimli golcüyü kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler yıldız futbolcunun vereceği karara çevrilmişti.

"TÜRKİYE OLACAK!"

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI!

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

GELECEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK!

Öte yandan yıldız golcünün geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Robert Lewandowski'nin kariyerine hangi takımda devam edeceğine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de seçim atmosferi devam ederken, Anna Lewandowska'nın tek cümlelik paylaşımı transfer gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.