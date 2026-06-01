Hakan Safi: 'İki milli yıldız İstanbul'a geldi!'

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda önemli açıklamalar yaptı.



"İKİ FUTBOLCU İSTANBUL'DA"



İki Türk oyuncuyu İstanbul'a getirdiğini söyleyen Hakan Safi "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım." dedi.



"2-3 DÜNYA YILDIZI GELİYOR"



Hakan Safi ayrıca "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için..." ifadelerini kullandı.



Anlaşmalarda önemli bonuslar olduğunu vurgulayan Hakan Safi "Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!" dedi.



AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ



Bir diğer aday Aziz Yıldırım'ın birleşime çağrısına tepki gösteren Hakan Safi "Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz." dedi.



