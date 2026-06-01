 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-069'
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Hakan Safi: "İki milli yıldız İstanbul'a geldi!"

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, transfer çalışmaları hakkında konuştu!

calendar 01 Haziran 2026 22:19 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 22:41
Hakan Safi: 'İki milli yıldız İstanbul'a geldi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Paylaş: Google News


Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, kongre üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda önemli açıklamalar yaptı.

"İKİ FUTBOLCU İSTANBUL'DA"

İki Türk oyuncuyu İstanbul'a getirdiğini söyleyen Hakan Safi "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim, anlaştım! Bu gece dışarıda değil kapalı bir yerde görüşeceğim. İki milli oyuncu ile de anlaştım." dedi.

"2-3 DÜNYA YILDIZI GELİYOR"

Hakan Safi ayrıca "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi söyledim! Islak imza olmadan açıklamıyorum, sizlere mahcup olmamak için..." ifadelerini kullandı.

Anlaşmalarda önemli bonuslar olduğunu vurgulayan Hakan Safi "Her 5 gole ayrı para, her 10 gole ayrı para, Şampiyonlar Ligi'ne ayrı para veriyorum! Süper Lig şampiyonluğuna büyük para veriyorum!" dedi.

AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Bir diğer aday Aziz Yıldırım'ın birleşime çağrısına tepki gösteren Hakan Safi "Aziz Yıldırım'a soruyorum. Seçimi kaybettiğiniz 2018'den beri Fenerbahçe'ye bir kere destek açıklaması yaptınız mı? Yaptığımız transferden sonra bizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit ettiniz mi? 2018'den sonra bir kere kulübe para verdiniz ya da sponsorluk ettiniz mi? İşinize gelince birleşme, işinize gelmeyince ötekileştirme... Sizinle Fenerbahçelilik anlayışımız siyahla beyaz gibi, sevgili başkanımız kendi Fenerbahçeliliğini istiyor. Biz ise sizin Fenerbahçeliliğinizi yaşatmak istiyoruz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.