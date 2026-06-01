Can Uzun: 'Dünya Kupası için çok heyecanlıyız'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.



Ay-yıldızlılarımızın ikinci golünü atan Can Uzun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Can Uzun, "Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz." ifadelerini kullandı.



MİLLİ FORMAYLA İLK GOL



Can Uzun, 4-0 galip geldiğimiz Kuzey Makedonya maçına damga vurdu....



ilk dakikalarda bir şutu direkten dönen Can, 16. dakikada attığı nefis golle büyük sevinç yaşadı.



Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta ilk golünü atmayı başardı.



Deniz Gül'ün attığı 3. golde de asisti Can Uzun yaptı.



SEZONA DAMGA VURDU



Almanya doğumlu Can Uzun, Frankfurt formasıyla etkileyici bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da 21 maça çıkan yıldız isim 8 gol, 5 asistlik skor katkısıyla takımında sezonun en iyileri arasına girdi. Can Uzun, Devler Ligi'nde de 8 maçta 2 gol atmıştı.



