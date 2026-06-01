01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-068'
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Can Uzun: "Dünya Kupası için çok heyecanlıyız"

Milli formayla ilk golünü atan Can Uzun, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

01 Haziran 2026 22:57
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarımızın ikinci golünü atan Can Uzun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Can Uzun, "Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOL

Can Uzun, 4-0 galip geldiğimiz Kuzey Makedonya maçına damga vurdu....

ilk dakikalarda bir şutu direkten dönen Can, 16. dakikada attığı nefis golle büyük sevinç yaşadı.

Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta ilk golünü atmayı başardı.

Deniz Gül'ün attığı 3. golde de asisti Can Uzun yaptı.

SEZONA DAMGA VURDU

Almanya doğumlu Can Uzun, Frankfurt formasıyla etkileyici bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da 21 maça çıkan yıldız isim 8 gol, 5 asistlik skor katkısıyla takımında sezonun en iyileri arasına girdi. Can Uzun, Devler Ligi'nde de 8 maçta 2 gol atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
