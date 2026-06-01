01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-069'
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Trabzonspor'da ayrılık: Zubkov, AEK'ye gidiyor

Yunanistan ekibi AEK'in, Oleksandr Zubkov'un transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

01 Haziran 2026 22:41
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşmek üzere...

Yunanistan ekibi AEK'in, Oleksandr Zubkov transferinde mutlu sona ulaştığı, sarı-siyahlıların, oyuncunun kulübü Trabzonspor ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, 29 yaşındaki futbolcu salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde tarafların resmi imzaları atması bekleniyor.

BONUSLARLA 5 MİLYON EURO

Öte yandan Trabzonspor'un Oleksandr Zubkov transferinden AEK'dan bonuslarla beraber 5 milyon euro alacağı belirtildi..

TRABZONSPOR'A 6 MİLYON EUROYA GELDİ

Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavililer, Ukrayna ekibiyle yapılan anlaşma kapsamında 6 milyon euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro, sonraki sezonların her biri için ise 1 milyon 450 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Zubkov, bordo-mavili formayla ilk yarım sezonunda dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Sahadan verilerine göre 2024-2025 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta 6 gol ve 3 asist üretti; Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.

2025-2026 sezonunda ise Ukraynalı futbolcu tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Bu süreçte 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
