01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-183'
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
2-050'
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın gençler turnuvasında 2. tura çıktı

Kaan Işık Koşaner, Roland Garros gençler kategorisinde Mickael Kaouk'u 2-1 yenerek 2. tura yükseldi ve bir sonraki turda 10 numaralı seribaşı Ryo Tabata ile karşılaşacak.

calendar 01 Haziran 2026 20:16
Haber: AA
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.

Kaan Işık, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Mickael Kaouk'un karşısına çıktı.

16 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmayı 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) kazanarak tur atladı.

Kaan Işık, 2. turda 10 numaralı seribaşı Japon Ryo Tabata ile karşılaşacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
