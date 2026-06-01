Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ın gençler turnuvasında 2. tura çıktı

Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.
Kaan Işık, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Mickael Kaouk'un karşısına çıktı.
16 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmayı 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) kazanarak tur atladı.
Kaan Işık, 2. turda 10 numaralı seribaşı Japon Ryo Tabata ile karşılaşacak.
Kaan Işık, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Mickael Kaouk'un karşısına çıktı.
16 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmayı 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) kazanarak tur atladı.
Kaan Işık, 2. turda 10 numaralı seribaşı Japon Ryo Tabata ile karşılaşacak.