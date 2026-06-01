01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-068'
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Fenerbahçe Beko'dan inanılmaz geri dönüş! Anadolu Efes yıkıldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 60-59 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 01 Haziran 2026 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'dan inanılmaz geri dönüş! Anadolu Efes yıkıldı!
FenerbahçeBeko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 60-59 yendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci de maçı izledi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikada Ercan Osmani'nin basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Üstünlüğünü çeyrek boyunca sürdüren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 21-6 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna FenerbahçeBeko savunma sertliğini artırarak başlasa da konuk ekip, 15. dakikayı 25-13 üstün geçti. Anadolu Efes, soyunma odasına da 34-21 galip gitti.

İkinci yarıya Melli'nin üçlüğüyle başlayan FenerbahçeBeko, 25. dakikada Biberovic'in turnikesiyle farkı tek hanelere indirdi: 29-38. Larkin önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan Anadolu Efes, 28. dakikada Ercan Osmani'nin orta mesafe basketiyle farkı 17 sayıya (32-49) kadar çıkardı. Anadolu Efes, final periyoduna da 51-36 üstün girdi.

Son periyoda Jantunen ve Biberovic'in üçlükleriyle başlayan FenerbahçeBeko, 33. dakikada farkı 8 sayıya kadar indirdi: 43-51. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 38. dakikada Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla farkı 3'e (51-54) indirdi. FenerbahçeBeko, bitime 1,5 dakika kala Melli'nin üçlüğüyle skoru eşitledi: 54-54. Daha sonra iki takım da karşılıklı basketler bulurken sarı-lacivertli ekip, bitime 5,6 saniye kala Horton-Tucker'ın basket faulüyle 60-59 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin ile son hücumdan yararlanamazken FenerbahçeBeko müsabakayı 60-59 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Çarşamba günü yine FenerbahçeBeko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Hall 3, Biberovic 16, Colson 3, Melli 16, Birch, Metecan Birsen, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu, Boston 3, Onuralp Bitim, Jantunen 5

Anadolu Efes: Larkin 10, Weiler-Babb 2, Dozier 17, Poirier 10, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 1, Loyd 6, Smits, Erkan Yılmaz 2, Jones 2

1. Periyot: 6-21

Devre: 21-34

3. Periyot: 36-51

Beş faulle çıkan: 39.57 Dozier (Anadolu Efes)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
