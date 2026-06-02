İtalya'dan Beşiktaş'a Vincenzo Italiano haberi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bu hafta sonuna kadar sonuca varmak isteyen Beşiktaş için önemli gelişmeler yaşandı.
Yeniden Beşiktaş'a dönen sportif direktör Önder Özen'in listesinde ilk sırada yer alan Vincenzo Italiano için yeni bir gelişme yaşandı.
Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan basınından Di Marzio, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş ilgisi sonrası kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini duyurdu.
Öte yandan Beşiktaş cephesi, Vincenzo Italiano'dan kısa bir süre içerisinde kararını netleştirmesini istedi.
VINCENZO ITALIANO KİMDİR?
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Vincenzo Italiano, son yıllarda İtalya futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösteriliyor. Hücum odaklı futbol anlayışı, yüksek tempolu oyun sistemi ve takımlarına kazandırdığı kimlikle dikkat çeken 47 yaşındaki çalıştırıcı, kariyer basamaklarını alt liglerden başlayarak Serie A'nın en saygın teknik direktörleri arasına kadar çıkmayı başardı.
Alt liglerden Avrupa sahnesine uzanan yükseliş
Teknik direktörlük kariyerine Arzignano'da başlayan Italiano, ilk büyük çıkışını Trapani ile gerçekleştirdi. Trapani'yi Serie B'ye taşıyan genç teknik adam, ardından Spezia'nın başına geçti.
Spezia ile kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atan Italiano, takımı ilk kez Serie A'ya yükseltti. Buradaki başarılı performansı sonrası Fiorentina'nın yolunu tutan İtalyan çalıştırıcı, Floransa ekibini yeniden Avrupa kupalarına taşıdı.
Fiorentina ile iki UEFA Konferans Ligi finali ve bir İtalya Kupası finali oynayan Italiano, her ne kadar kupa kazanamasa da ortaya koyduğu futbol ve istikrarlı performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti.
2024 yılında Bologna'nın başına geçen deneyimli teknik adam, kulübün yıllardır süren kupa hasretine son vererek İtalya Kupası'nı kazandı ve kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaştı.
Vincenzo Italiano'nun oyun sistemi nasıl?
Italiano, modern futbolun ön plana çıkan teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Takımlarında ön alan baskısını, yüksek tempoyu ve topa sahip olmayı temel prensip haline getiriyor.
İtalyan teknik adamın en sık kullandığı dizilişler 4-3-3 ve 4-2-3-1.
Oyun anlayışının temel özellikleri ise şöyle:
- Önde agresif baskı
- Rakip yarı sahada top kazanma
- Kısa paslarla oyun kurma
- Hücumcu bek kullanımı
- Sürekli hareketli orta saha yapısı
- Hızlı geçiş hücumları
- Kanat organizasyonlarına dayalı hücum planı
Italiano'nun takımlarında kaleci ve stoperler oyunun başlangıç noktası olurken, bekler hücum genişliğini sağlayan önemli parçalar olarak öne çıkıyor. Orta sahada ise yüksek koşu mesafesine sahip, dinamik oyuncular tercih ediliyor.
İtalya'da son dönemde öne çıkma nedeni...
Italiano'nun en önemli özelliklerinden biri, çalıştırdığı takımlara belirgin bir oyun kimliği kazandırması.
Spezia'yı Serie A'ya çıkaran, Fiorentina'yı yeniden Avrupa kupalarına taşıyan ve Bologna'yı kupaya ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, gittiği her takımda bütçeden bağımsız olarak benzer oyun prensiplerini uygulamayı başardı.
Futbol kamuoyunda sık sık Roberto De Zerbi ve Gian Piero Gasperini gibi modern İtalyan teknik adamlarla kıyaslanan Italiano, savunma ağırlıklı klasik İtalyan anlayışından çok daha cesur ve hücum odaklı bir yaklaşımı temsil ediyor.
Oyununda Dikkat Çeken Özellikler
Dinamik orta saha oyuncuları, hücuma katkı veren bekler, pres gücü yüksek kanat oyuncuları, Italiano'nun sisteminde büyük önem taşıyor. Ancak yüksek tempolu oyun anlayışının oturması için zamana ihtiyaç duyulabiliyor.
Kariyerinde Çarpıcı Detaylar
- Spezia'yı tarihinde ilk kez Serie A'ya çıkardı.
- Fiorentina ile üst üste iki Avrupa finali oynadı.
- Bologna'nın uzun yıllar süren kupa hasretine son verdi.
- İtalya'nın en hücumcu teknik direktörlerinden biri olarak gösteriliyor.
- Kariyerinin hiçbir döneminde savunma ağırlıklı futbol tercih etmedi.
- Oyuncu geliştirme konusunda övgü alan teknik adamlar arasında yer alıyor.
