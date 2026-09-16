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Ertuğrul Doğan: "2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer planlaması hakkında konuştu. Orta sahayı öncelikli bölge olarak gösteren Doğan; stoper ve santrfor mevkilerine de dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 13:30
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan: '2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında transfer çalışmaları ve yeni teknik direktör Thomas Reis'in oyun anlayışı hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktörlerin rahat çalışabilmesi için gerekli şartları sağladıklarını belirten Doğan, transfer konusunda son kararın teknik heyete ait olduğunu söyledi.

"HOCANIN DEDİKLERİNİ YAPMAKLA MÜKELLEFSİN"

Ertuğrul Doğan, "Benimle çalışan herkes çok rahat çalıştı. Hocalar da sağ olsunlar, bunu söylediler. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Trabzonspor'un teknik direktörlük kontratını imzalatıyorsan sonrasında onun söylediklerini yapmakla mükellefsin." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Doğan, "Bana sorarsanız ağırlıklı olarak orta saha bölgesine olmak üzere iki veya üç takviyeye ihtiyacımız var. Şu anda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Her hocanın tercihleri olmuştur, biz de bunlara saygı duyduk. Takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ancak yine hocamıza soracağız." dedi.

"DAHA AGRESİF VE DİKİNE OYNAYAN BİR TAKIM"

Sahada görmek istediği Trabzonspor'u anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim aklımdaki Trabzonspor; daha agresif, daha dikine oynayan, taraftara heyecan veren ve maçın bitmesini istemediğimiz bir takım olmalı. Şehir de bunu istiyor. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Hocamıza da bunları anlattık, o da benzer görüşlere sahip. İnşallah taraftarın mutlu olduğu ve sonuçların iyi geldiği bir dönem yaşarız."

ÜÇ BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Transfer konusunda ince bir çizgide hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, teknik kararlara müdahale etmeyeceğini belirtti.

Doğan, "Sonuçta başkan sahaya çıkıp 'Bu oyuncu oynasın' diye yorumda bulunmuyor. Takımda kariyer anlamında çok değerli arkadaşlarımız var ancak genel olarak söylemek gerekirse iki veya üç önemli transfere ihtiyacımız var. Benim gözümde orta sahanın daha baskılı, stoperlerin daha güçlü ve santrforun daha yıpratıcı olması gerekiyor." diye konuştu.

"110 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPTIK"

Trabzonspor'un oyuncu satışlarından elde ettiği gelire de değinen Ertuğrul Doğan, "Son bir yılda Uğurcan'ı da sayarsak 110 milyon euroluk satışımız var." açıklamasını yaptı.

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