Fenerbahçe'de Ederson güven tazeledi

Fenerbahçe'de bu sezon kaledeki performansıyla dikkat çeken Ederson güven tazeledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonun son bölümünde yaptığı hatalarla eleştirilen Brezilyalı kaleci bu sezon ise farklı bir görüntü çizdi.
33 yaşındaki eldiven bu sezon 7 resmi maça çıkarak kalesinde güven verdi. Fenerbahçe taraftarları da dünyaca ünlü kaleciye tam not verdi.
33 yaşındaki eldiven bu sezon 7 resmi maça çıkarak kalesinde güven verdi. Fenerbahçe taraftarları da dünyaca ünlü kaleciye tam not verdi.