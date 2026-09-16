Fenerbahçe'de 'Ekim' ayı sınavı!

Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi kritik bir süreç bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara öncesi pazar günü evinde Eyüpspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası ise 16 günde lig ve Avrupa'da 5 önemli maça çıkacak.
Süper Lig'de 7'inci haftada 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak süreç, 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanıyla sürecek.
26 EKİM'DE GALATASARAY DERBİSİ
17 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de 8'inci haftada evinde Alanyaspor'la oynayacak olan sarı lacivertliler, 20 Ekim Salı günü de sahasında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Süper Lig'de 9'uncu haftada 26 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.
Söz konusu süreçte elde edilecek sonuçlar Fenerbahçe'nin hedefleri ve sezonun geleceği açısından son derece belirleyici olacak.
Süper Lig'de 7'inci haftada 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak süreç, 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanıyla sürecek.
26 EKİM'DE GALATASARAY DERBİSİ
17 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de 8'inci haftada evinde Alanyaspor'la oynayacak olan sarı lacivertliler, 20 Ekim Salı günü de sahasında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Süper Lig'de 9'uncu haftada 26 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.
Söz konusu süreçte elde edilecek sonuçlar Fenerbahçe'nin hedefleri ve sezonun geleceği açısından son derece belirleyici olacak.