16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
22:00
16 Eylül
AC Milan-Benfica
22:00
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
22:00
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
22:00
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
22:00
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
22:00
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
20:00
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
20:00
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
22:30
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
22:30
16 Eylül
Everton-Wolves
21:45
16 Eylül
M. United-Brighton
22:00
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
22:00

Fenerbahçe'de "Ekim" ayı sınavı!

Süper Lig'de zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'yi milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, 16 günde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 kritik maça çıkacak; bu periyodun finalinde Galatasaray derbisi oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 11:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 'Ekim' ayı sınavı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi kritik bir süreç bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli ara öncesi pazar günü evinde Eyüpspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası ise 16 günde lig ve Avrupa'da 5 önemli maça çıkacak.

Süper Lig'de 7'inci haftada 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında başlayacak süreç, 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanıyla sürecek.

26 EKİM'DE GALATASARAY DERBİSİ

17 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de 8'inci haftada evinde Alanyaspor'la oynayacak olan sarı lacivertliler, 20 Ekim Salı günü de sahasında Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak ve Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Süper Lig'de 9'uncu haftada 26 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

Söz konusu süreçte elde edilecek sonuçlar Fenerbahçe'nin hedefleri ve sezonun geleceği açısından son derece belirleyici olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.