Ajax, Bissouma'yı kadrosuna kattı

Hollanda ekiplerinden Ajax, Tottenham ile yollarını ayıran 30 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Ajax, Yves Bissouma ile anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu konumundaki orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.
Ajax Sportif Direktörü Jordi Cruyff, "Yves ile görüşmeler Ağustos'ta başladı ve şimdi Ajax'a imza attığı için çok mutluyuz. En yüksek seviyede performans göstermek için ne gerektiğini bilen deneyimli bir oyuncuyu kadromuza kattık." dedi.
Malili oyuncu, Tottenham formasıyla Premier Lig'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ
Bissouma, geçmiş yıllarda uzun süre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.
Ajax Sportif Direktörü Jordi Cruyff, "Yves ile görüşmeler Ağustos'ta başladı ve şimdi Ajax'a imza attığı için çok mutluyuz. En yüksek seviyede performans göstermek için ne gerektiğini bilen deneyimli bir oyuncuyu kadromuza kattık." dedi.
Malili oyuncu, Tottenham formasıyla Premier Lig'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ
Bissouma, geçmiş yıllarda uzun süre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.