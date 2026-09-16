Fenerbahçe'nin devre arası hedefi: Yasin Ayari

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için İsveçli orta saha Yasin Ayari'yi gündemine aldığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor. Genç futbolcunun, ocak ayı transfer döneminde sarı-lacivertli kulüple anlaşması için girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.
8 VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA FORMA GİYEBİLİYOR
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Genç oyuncunun hem hücum hem de savunma anlamında katkı verebilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
BRIGHTON PERFORMANSI
Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyiyor. Genç orta saha, İngiliz kulübünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ayari, şimdiye kadar Brighton formasıyla 80 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor. Genç futbolcunun, ocak ayı transfer döneminde sarı-lacivertli kulüple anlaşması için girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.
8 VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA FORMA GİYEBİLİYOR
Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Genç oyuncunun hem hücum hem de savunma anlamında katkı verebilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
BRIGHTON PERFORMANSI
Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyiyor. Genç orta saha, İngiliz kulübünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ayari, şimdiye kadar Brighton formasıyla 80 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.