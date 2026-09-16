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Fenerbahçe'nin devre arası hedefi: Yasin Ayari

Fenerbahçe, kadro planlamasındaki eksiklerini ocak ayı transfer döneminde tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler devre arasında Brighton forması giyen İsveçli orta sahayı takıma kazandırmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 10:56
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin devre arası hedefi: Yasin Ayari
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için İsveçli orta saha Yasin Ayari'yi gündemine aldığı öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Yasin Ayari, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler arasında bulunuyor. Genç futbolcunun, ocak ayı transfer döneminde sarı-lacivertli kulüple anlaşması için girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.

8 VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA FORMA GİYEBİLİYOR

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Yasin Ayari, gerektiğinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Genç oyuncunun hem hücum hem de savunma anlamında katkı verebilmesi, Fenerbahçe'nin ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

BRIGHTON PERFORMANSI

Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana Brighton forması giyiyor. Genç orta saha, İngiliz kulübünde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ayari, şimdiye kadar Brighton formasıyla 80 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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