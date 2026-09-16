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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da tarih yazıyor!

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Kocaelispor ağlarını sarsarak sarı-kırmızılı formayla gol sayısını toplamda 17'ye çıkaran deneyimli stoper, efsane kaptan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

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calendar 16 Eylül 2026 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da tarih yazıyor!
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçında attığı gollerle galibiyeti getirdi ve bu sezon ilk kez sevindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Deneyimli stoper; 2022'den beri forma giydiği sarı-kırmızılı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşarken toplamda 176 resmi maça çıktı. Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Abdülkerim, gol sayısını da toplamda 17'ye çıkardı. 32 yaşındaki savunmacı kulüp tarihinin unutulmaz efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın gol sayısını yakaladı.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Sarı-kırmızılı formayla 2022'den beri üst üste 4 lig şampiyonluğu kazanan, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri elde eden Abdülkerim Bardakcı, kaptanlığa kadar yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde de 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, geçen sezon son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Kulüp tarihinin en çok şampiyonluk kazanan futbolcuları arasına adını yazdıran sarı-kırmızılı yıldız; bu sezon takımın en önemli kozu konumunda.

GALATASARAY'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Galatasaray'da geçiren Abdülkerim Bardakcı her alanda zirveye çıktı. Sarı-kırmızılı takımda 176 maç oynayan 32 yaşındaki stoper, kariyerinde en fazla maça Galatasaray'da çıktı. Abdülkerim; Süper Lig'de 124 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 17 maç, Avrupa Ligi'nde 12 maç, Türkiye Kupası'nda 12 maç ve Süper Kupa'da Abdülkerim 4 maça çıktı.

HEDEF 5'TE 5

Abdülkerim Bardakcı, 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da oynadığı her sezon şampiyonluk yaşadı ve 4'te 4 yaptı. 32 yaşındaki deneyimli stoper; bu sezon da şampiyonluğa uzanarak üst üste beşinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. 



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