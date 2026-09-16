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Vincenzo Italiano, Marsilya maçı için şifreyi verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya'yı tüm yönleriyle analiz etti. Fransız ekibinin baskı karşısında savunma ve orta sahada çok zorlandığını belirleyen deneyimli teknik adam, yoğun presle rakibi hataya zorlamaları halinde çok sayıda gollük pozisyon bulacaklarının altını çizdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 10:49
Haber: Milliyet
Vincenzo Italiano, Marsilya maçı için şifreyi verdi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransız rakibi Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kazanarak güzel bir hava yakalayan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki en büyük kozu 'baskı' olacak. Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar biletleri şimdiden tüketti. Taraftarlar tribünlerde, siyah-beyazlı takım ise sahada rakibe sürekli baskı uygulayacak.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve ekibi, Marsilya'yı tüm yönleriyle analiz etti.

Italiano, Ligue 1'de çıktığı son üç maçta Monaco, Paris FC ve Rennes'e mağlup olan rakiplerinin orta saha ve savunma hattında çok hata yaptığını belirledi.

BASKI VURGUSU

Beşiktaş'ın teknik patronu, oyuncularıyla gerçekleştirdiği taktik toplantılarda rakibe sürekli baskı yapılmasını istedi.

arsilya'da orta saha ve savunma hattının baskı karşısında zorlandığına vurgu yapan Vincenzo Italiano bu plan doğrultusunda rakip kalede çok sayıda pozisyon bulacaklarının altını çizdi.

Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki en önemli hücum silahı ise Dusan Vlahovic olacak. Erzurumspor maçında cezası yüzünden forma giyemeyen Sırp golcü, UEFA Avrupa Ligi sınavında ilk 11'de sahaya çıkarken, Hyeongyu Oh kulübeye dönecek.

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