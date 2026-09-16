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Galatasaray'da galibiyet makinesi: Okan Buruk!

Süper Lig'de Galatasaray ile 149 maçın 119'unu kazanıp yüzde 80 orana ulaşan Okan Buruk, lig tarihindeki en iyi yüzdeye çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da galibiyet makinesi: Okan Buruk!
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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Sarı-kırmızılılarla sezona 5. şampiyonluk hedefi ile başlayan teknik direktör Okan Buruk ise rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaelispor karşısında RAMS Park'ta alınan 1-0'lık galibiyeti ile birlikte 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet oranına (yüzde 80) ulaşan teknik direktör oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 149 maçta 119 kez kazanırken Trabzonspor ile oynanacak 150. mücadelede hedef 120. defa galip gelmek.

ÇARPICI İSTATİSTİK

Öte yandan Okan Buruk'un bir başka dikkat çekici istatistiği de var. 2022-23'te göreve gelmesinin ardından en az iki kez karşılaştığı 26 takımı en az bir maçta mağlup etmiş olması. İç sahada en son 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, sonra 30 galibiyet, 8 beraberlik elde etti...

ŞUT YAĞMURU

Galatasaray bu sezon ilk 5 karşılaşmada rakip kaleye 123 şut çekerken 2025-26'da 99, 2024-25'te ise 97 kez rakip kale yoklanmıştı. Bu oranlar Süper Lig'de 2015-16'dan bu yana zirve!  

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