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Galatasaray'da gözler o maçta!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ana dek Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'dan tam verim alamadı. Victor Osimhen'siz kalsa da eski oyuncular takımı sırtlamayı başardı. Yenilerin de 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçına yüzde 100 hazır çıkacağı öngörülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da gözler o maçta!
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Süper Lig'de 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan alan Galatasaray, yeni yeni transferlerinin skor katkısı olmadan ligin zirvesine çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir'e golünü attıktan sonra sakatlanıp çıkan Victor Osimhen, Kocaelispor maçında yoktu. Galatasaray, yine de sahada Kocaelispor engelini aştı.

9 EKİM KASIMPAŞA MAÇI

Teknik direktör Okan Buruk, "Muhteşem zamanımızda değiliz" diyerek ekim ayını işaret etti. Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve Lesley Ugochukwu'nun 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçına kadar yüzde yüz hazır hale gelmesiyle Galatasaray'ın güçlü bir takım olacağı ön görülüyor.

LEAO ISINMAYA BAŞLADI

Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün... Şampiyon olan kadrodaki isimler takımın omurgasını oluşturuyor. Yenilerden katkı yok ama eskilerin sistemi tıkır tıkır işliyor.

Galatasaray, bu dönemde 5 maçta 13 gol atarak ligin en skorer takımı konumunda yer aldı. Yavaş yavaş ısınan Rafael Leao, milli arada fiziksel gücünü yukarıya çekecek. Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında Portekizli yıldızdan etkili bir performans bekliyor.

Bu arada yeni sezona kötü başlayan isimlerden Leroy Sane'nin de performansının yukarıya çıkarılması hedefleniyor.  

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