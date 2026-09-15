Spor Toto, Avrupa'da turu rahat geçti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 37-21 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE THF Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Spor Toto, 20-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Spor Toto, karşılaşmadan 37-21 galip ayrıldı.
Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, bu sonuçla adını 2. tura yazdırdı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Spor Toto, karşılaşmadan 37-21 galip ayrıldı.
Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, bu sonuçla adını 2. tura yazdırdı.