Thomas Reis, Trabzonspor için geldi!

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Thomas Reis, Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı taşıyan uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.



Reis, kendisini karşılayan taraftarlarla bir araya gelirken, kendisini götürecek araca binmeden önce taraftarlara üçlü çektirdi.







Reis'in bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Trabzonspor, Alman teknik adam için Ludogorets'e tazminat ödeyecek.



İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI



Reis, Trabzonspor ile anlaşmasının resmiyete dökülmesiyle birlikte bordo-mavililerin başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.



THOMAS REIS'İN PERFORMANSI



Samsunspor ile 2024/25 sezonunda çalışmaya başlayan Reis, 72 maçta 33 galibiyet ve 21 mağlubiyet ile 1.63 puan ortalaması yakaladı.



Alman teknik adam, bu sezon çalıştırmaya başladığı Ludogorets'te ise 11 maçın 7'sini kazandı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Tek mağlubiyetini Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı.



Thomas Reis geçmişte Bochum II, Bochum U19, Wolfsburg U19, Bochum ve Schalke 04'ü de çalıştırdı.



