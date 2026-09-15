Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı satın almak için harekete geçti

Suudi Arabistan futbolunda saha dışında son yılların en büyük gelişmelerinden biri yaşanabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun da içinde bulunduğu 5 kişilik güçlü bir yatırımcı grubunun, kulübü Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) satın almak için resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
RONALDO VE MILAN'IN SAHİBİ AYNI KONSORSİYUMDA
Operasyonun en dikkat çekici noktası ise konsorsiyumda yer alan isimler oldu.
Al Nassr'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra RedBird Capital Partners'ın CEO'su ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin de satın alma girişiminde yer aldığı aktarıldı.
Ronaldo ve Cardinale'ye iş dünyasının önemli isimlerinden Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri'nin eşlik edeceği ifade edildi.
KİŞİ BAŞI YAKLAŞIK 100 MİLYON EURO
Spor analisti Nawaf_STATS tarafından duyurulan ve çeşitli İtalyan basın kuruluşlarının da yer verdiği habere göre satın alma operasyonu için oldukça büyük bir finansman planı hazırlandı.
Konsorsiyumdaki beş yatırımcının her birinin en az 100 milyon dolar, yani yaklaşık 92 milyon euro sermaye koyması gerekiyor.
Böylece beş kişilik grubun Al Nassr operasyonu için sağlayacağı toplam sermayenin en az 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
RONALDO FUTBOLCUDAN KULÜP SAHİBİNE
Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo açısından da tarihi bir gelişme yaşanacak.
Portekizli yıldız, formasını giydiği ve saha içindeki en önemli figürü olduğu Al Nassr'ın aynı zamanda ortaklarından biri haline gelecek.
KRİTİK 48 SAAT
Al Nassr'ın geleceğini belirleyebilecek görüşmelerde artık en kritik aşamaya gelindi.
RedBird Capital ve konsorsiyum temsilcilerinin önümüzdeki 48 saat içerisinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun üst düzey yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Bu zirvenin satın alma operasyonunun kaderini belirlemesi bekleniyor.
KARARI PIF VERECEK
Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda PIF'in Al Nassr'daki kontrolünü yatırımcı grubuna devretmeyi kabul edip etmeyeceği netleşecek.
Suudi fonunun teklife olumlu yaklaşması halinde Cristiano Ronaldo ve diğer dört yatırımcının Al Nassr'ın yeni ortakları olması gündeme gelecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise satın alma operasyonunun tamamen rafa kalkabileceği ifade ediliyor.
RONALDO VE MILAN'IN SAHİBİ AYNI KONSORSİYUMDA
Operasyonun en dikkat çekici noktası ise konsorsiyumda yer alan isimler oldu.
Al Nassr'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra RedBird Capital Partners'ın CEO'su ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin de satın alma girişiminde yer aldığı aktarıldı.
Ronaldo ve Cardinale'ye iş dünyasının önemli isimlerinden Ibrahim Al-Muhaidib, Muhammed Al-Khuraiji ve Sharaf Al-Hariri'nin eşlik edeceği ifade edildi.
KİŞİ BAŞI YAKLAŞIK 100 MİLYON EURO
Spor analisti Nawaf_STATS tarafından duyurulan ve çeşitli İtalyan basın kuruluşlarının da yer verdiği habere göre satın alma operasyonu için oldukça büyük bir finansman planı hazırlandı.
Konsorsiyumdaki beş yatırımcının her birinin en az 100 milyon dolar, yani yaklaşık 92 milyon euro sermaye koyması gerekiyor.
Böylece beş kişilik grubun Al Nassr operasyonu için sağlayacağı toplam sermayenin en az 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
RONALDO FUTBOLCUDAN KULÜP SAHİBİNE
Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo açısından da tarihi bir gelişme yaşanacak.
Portekizli yıldız, formasını giydiği ve saha içindeki en önemli figürü olduğu Al Nassr'ın aynı zamanda ortaklarından biri haline gelecek.
KRİTİK 48 SAAT
Al Nassr'ın geleceğini belirleyebilecek görüşmelerde artık en kritik aşamaya gelindi.
RedBird Capital ve konsorsiyum temsilcilerinin önümüzdeki 48 saat içerisinde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun üst düzey yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Bu zirvenin satın alma operasyonunun kaderini belirlemesi bekleniyor.
KARARI PIF VERECEK
Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda PIF'in Al Nassr'daki kontrolünü yatırımcı grubuna devretmeyi kabul edip etmeyeceği netleşecek.
Suudi fonunun teklife olumlu yaklaşması halinde Cristiano Ronaldo ve diğer dört yatırımcının Al Nassr'ın yeni ortakları olması gündeme gelecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise satın alma operasyonunun tamamen rafa kalkabileceği ifade ediliyor.