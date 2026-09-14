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Serdar Dursun: "İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor"

Gaziantep FK forması giyen ve daha önce Fenerbahçe'de oynayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımın kadro kalitesinde eksiklikler olduğunu ve bu durumun İsmail Kartal'ın elini bağladığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 23:09
Fotoğraf: X.com
Serdar Dursun: 'İsmail Kartal'ın eli kolu bağlanıyor'
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Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın kadro yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe gibi bir rakip her maça 3 puan için çıkar, her yerde kazanmak için çıkar. Beşiktaş maçı vardı işte; öne geçip yenilmek camiayı biraz kırdı. Çünkü kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar.

Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor."

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