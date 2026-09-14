14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
3-056'
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-254'
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
4-270'

İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 22:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yanıtı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, 5 haftada 8 puanlık kayıp için gelen soruya yanıt verdi.

İsmail Kartal, "8 puan fark... İlk maçta verilmeyen 2 tane penaltı, doğru mu? Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız. Bu akşamki hakemi söyleyelim, 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size!" diye konuştu.

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