Maxim: Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla çıktık

Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını söyledi.
"3 PUAN PAROLASIYLA ÇIKTIK"
Maxim, "Biz aslında 3 puan parolasıyla çıktık bu maça. Evimizde tüm maçlara bu mentalite ile çıkıyoruz. Fenerbahçe büyük bir takım ama bizim de iyi oyuncularımız var. Sahada biraz acı çektik ama takım olarak iyi oynamasını bildik. 1 puan aldık ama biz bu maça 3 puan parolasıyla çıkmıştık" ifadelerini kullandı.
"3 PUAN PAROLASIYLA ÇIKTIK"
Maxim, "Biz aslında 3 puan parolasıyla çıktık bu maça. Evimizde tüm maçlara bu mentalite ile çıkıyoruz. Fenerbahçe büyük bir takım ama bizim de iyi oyuncularımız var. Sahada biraz acı çektik ama takım olarak iyi oynamasını bildik. 1 puan aldık ama biz bu maça 3 puan parolasıyla çıkmıştık" ifadelerini kullandı.