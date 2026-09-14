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Mike James: "Büyük heyecan duyuyorum"

Anadolu Efes'in yeni transferi Mike James, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için büyük heyecan duyduğunu belirterek, sezonu hedefledikleri noktada tamamlamak için takım olarak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 19:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mike James: 'Büyük heyecan duyuyorum'
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Anadolu Efes'in yeni transferlerinden ABD'li oyun kurucu Mike James, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan James, Anadolu Efes'in yeni sezon öncesinde çok iyi bir takım kurduğunun altını çizdi.

Hazırlık döneminin kendileri için farklı olduğunu dile getiren James, "Garip bir hazırlık dönemi oldu, çünkü oyuncularımız milli takımlardan dolayı dönem dönem katılmak durumunda kaldılar. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle ilgili yüksek beklentileri bildiğini ancak takım olarak iyiye gitmenin daha önemli olduğunu vurgulayan James, "Her gün gelişmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Sezonu beklediğimiz yerde bitirmek için grup olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı birçok maça çıktığını belirten James, Basketbol Süper Ligi için şöyle konuştu:

"Türk takımlarına karşı çok maç oynadım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı çok oynadım. Diğer takımları çok izleyemedim ama çok kaliteli bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirebilmek için takım olarak gelişmemiz gerekiyor."

James, EuroLeague'de tüm zamanların en iyilerinden olduğunu da sözlerine ekledi.

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