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Nihat Kahveci'den Deniz Gül'e övgü

Deniz Gül, Galatasaray formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Deniz Gül'ün karşılaşmadaki performansına da değindi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 11:43 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 16:43
Nihat Kahveci'den Deniz Gül'e övgü
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor karşısında tek golle kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste dördüncü kez kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında Galatasaray'ın bu yaz kadrosuna kattığı Deniz Gül'ün Kocaelispor maçındaki performansını yorumladı. Victor Osimhen'i sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldığı maçta Deniz Gül, sarı-kırmızılı takımda ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Nihat Kahveci maçın ardından Deniz Gül'le ilgili açıklamasında, "Osimhen'in yerine oynayıp kolay değil bir şeyler yapmaya çalışmak, uğraştı. A Milli Takımımızın da oyuncusu olduğu için naçizane, 1-2 pozisyonda kendini yere attı. İkinci sarıyı yer oturursun kenarda." dedi.

Kahveci ayrıca, "Arkası dönük top tuttu. Bağlantı yapması, arkadaşlarına nefes aldırması önemli. Yaptı. Girdiği ikili mücadelelerle ne kadar mücadeleci bir oyuncu olduğunu gösterdi. 4'te 4 hava topu mücadelesi. Kolay değil Kocaelispor savunmasına karşı. Bence gereksiz fauller yaptı ama ilk resmi maçında sınavı 10 üzerinden 8'le geçti." ifadelerini kullandı.  

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