Atletico Madrid, Anoeta'da sonradan açıldı!

La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estadio Municipal de Anoeta'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.
ATLETICO MADRID SONRADAN AÇILDI
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Atletico Madrid, 84. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltıdan attığı golle öne geçti.
Konuk ekip, 90. dakikada Jonathan David'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Atletico Madrid, 90+5. dakikada Giuliano Simeone'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 10'a yükselterek 4. sıraya çıktı. Real Sociedad ise 6 maç sonunda 7 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.
ATLETICO MADRID SONRADAN AÇILDI
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Atletico Madrid, 84. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltıdan attığı golle öne geçti.
Konuk ekip, 90. dakikada Jonathan David'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Atletico Madrid, 90+5. dakikada Giuliano Simeone'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 10'a yükselterek 4. sıraya çıktı. Real Sociedad ise 6 maç sonunda 7 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.