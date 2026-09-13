Uğurcan Çakır: 'Büyük takımlar mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir'

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
1-0
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
1-2
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
5-0
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
1-0
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
1-1
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
2-2
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
1-2
13 Eylül
Coventry City-Brighton
0-5
13 Eylül
M. United-M.City
0-1
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
1-1
13 Eylül
Levante-Barcelona
2-4
13 Eylül
Getafe-Deportivo
1-1
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
0-072'
13 Eylül
Lecce-Monza
3-2
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
1-0
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
2-290'
13 Eylül
Lille-Troyes
2-0
13 Eylül
Le Mans-Lens
2-2
13 Eylül
Brest-PSG
0-185'
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
1-2
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
0-0
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
0-7
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
4-1
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
1-0
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-3
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
1-3
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
3-1
13 Eylül
Genk-Gent
1-1
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
3-0
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
2-1
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
2-2
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
2-1
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
2-1
13 Eylül
Lausanne-Servette
0-1
13 Eylül
FC Luzern-Basel
2-4
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
1-2
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
3-1
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
0-0DA
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
3-2
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
3-0
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
1-1
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-1
13 Eylül
Avellino-Palermo
1-1
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
2-0
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
2-0
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-0
13 Eylül
Chaves-Feirense
1-0
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
2-2
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
3-3
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
2-1
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
3-0
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
0-1
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
2-1
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
0-0
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
2-0
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
2-1
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
1-0
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
2-2
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
4-0
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
1-0
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
2-0
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
1-1
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
1-1
13 Eylül
Randers FC-OB
1-2
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
2-0
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
8-1
13 Eylül
Start-Brann
2-0
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
1-5
13 Eylül
KFUM-Aalesund
2-1
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1

Uğurcan Çakır: "Büyük takımlar mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir"

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Uğurcan Çakır, takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek Şampiyonlar Ligi yenilgisi sonrası önemli bir reaksiyon verdiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 22:51
Fotoğraf: X.com
Uğurcan Çakır: 'Büyük takımlar mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir'
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maç boyunca oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Uğurcan, daha farklı bir galibiyet alabileceklerini ifade etti.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Uğurcan Çakır, "Maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum." dedi.

Savunmada takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyleyen deneyimli kaleci, "Bugün çok iyi mücadele ettik. Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu. Takım arkadaşlarımızla birlikte gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR REAKSİYON VERDİK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun." şeklinde konuştu.

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