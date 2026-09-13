Trabzonspor'da Şenol Güneş ile anlaşma yakın!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Şenol Güneş oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında teknik direktörü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, bordo-mavili yönetim ile tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.
Ayrıca anlaşmanın sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcının, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde takımın başında olacağı aktarıldı.
Şenol Güneş, daha önce 5 kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Deneyimli teknik adam, son olarak Eylül 2024 - Mart 2025 dönemi arasında bordo-mavililerde teknik direktör olarak görev yapmıştı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, bordo-mavili yönetim ile tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.
Ayrıca anlaşmanın sağlanması halinde 74 yaşındaki çalıştırıcının, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray derbisinde takımın başında olacağı aktarıldı.
Şenol Güneş, daha önce 5 kez Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Deneyimli teknik adam, son olarak Eylül 2024 - Mart 2025 dönemi arasında bordo-mavililerde teknik direktör olarak görev yapmıştı.