Orkun Kökçü'ye Italiano'dan uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Erzurumspor karşılaşmasında itirazları sonucunda sarı kart gören Orkun Kökçü'yü uyardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 48 yaşındaki teknik adam, maçın ardından kaptanla konuştuğunu belirterek kendi futbolculuk döneminden örnek verdi.
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
Vincenzo Italiano, "Ben de futbolcuyken hakemlerle konuşmayı abartabiliyordum. Çok kırmızı kart gördük. Umarım Orkun da benim yaptığım hataları yapmaz. Sarı kart olabilir ama kırmızı görmemek gerekiyor" dedi.
KARİYERİNDE 3 KIRMIZI KART
Orkun Kökçü'nün kariyerinde 3 kırmızı kart bulunuyor. İlk kırmızı kartını Feyenoord formasıyla gören 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise geçen sezon 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Orkun Kökçü, Dolmabahçe'de oynanan Başakşehir karşılaşması ile Fenerbahçe derbisinde VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
Vincenzo Italiano, "Ben de futbolcuyken hakemlerle konuşmayı abartabiliyordum. Çok kırmızı kart gördük. Umarım Orkun da benim yaptığım hataları yapmaz. Sarı kart olabilir ama kırmızı görmemek gerekiyor" dedi.
KARİYERİNDE 3 KIRMIZI KART
Orkun Kökçü'nün kariyerinde 3 kırmızı kart bulunuyor. İlk kırmızı kartını Feyenoord formasıyla gören 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise geçen sezon 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Orkun Kökçü, Dolmabahçe'de oynanan Başakşehir karşılaşması ile Fenerbahçe derbisinde VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.