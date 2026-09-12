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Joao Pereira'dan Göztepe maçı sonrası penaltı tepkisi!

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 23:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira'dan Göztepe maçı sonrası penaltı tepkisi!
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, galibiyete yakın tarafın kendilerinin olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında krşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirdi.

Fatih Aksoy ile önemli pozisyon yakaladıklarını anlatan Pereira, "Fatih'in kafa vuruşunda direkten dönen topumuz var. Yine Omar Ben Ali'nin bir kafa vuruşu var. Bazı şanslar yakaladık. Göztepe'nin kaleye ilk gelişi bir korner pozisyonuydu. Duran toplarda iyi oldukları konusunda oyuncularımı uyarmıştım ama bazen bilsek de kontrol etmesi zor olabiliyor ve bu şekilde duran toptan gol yedik. " dedi.

Golden sonra iyi reaksiyon verdiklerini anlatan Pereira, daha fazla pozisyona girdiklerini ve ardından da golü bulduklarını ifade etti.

Pereira, ikinci yarıda da gole daha yakın taraf olduklarını aktararak "Bir penaltı pozisyonu var, o şekilde gol yedik. Ondan biraz sonra bana göre daha net bir penaltı pozisyonu vardı ve bize bu penaltı verilmedi. Televizyonda izlerseniz zaten siz de çok net bir şekilde görürsünüz, bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok ama yine de sonrasında iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir oyun ortaya koyduk ve 2-2'yi bulduk. Bugün galibiyete beraberlikten daha yakın olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:

"Burada önemli bir durum var, benim takımla ilgili hissettiğim bir şey, giren oyuncular oyunu sürekli daha ileriye, daha iyiye götürüyor. Bu, takım olma anlamında çok önemli bir durum. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Büyük bir takım değiliz. Alanya'ya karşı bazı şeyler daha kolay yapılabiliyor ama bizim amacımız iyi futbol oynamak, seyircilere iyi futbol izletmek. Buradan da bir isteğim var, herkesin saygıyla işini iyi yapması."

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