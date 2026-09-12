12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-0

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalin adı: ABD - Fransa

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı 76-66 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı. ABD, 13 Eylül Pazar günü Berlin Arena'da oynanacak finalde Fransa ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 23:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalin adı: ABD - Fransa
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı 76-66 mağlup eden ABD, finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Berlin Arena'da 13 Eylül Pazar günü oynanacak final maçı, TSİ 21.00'de başlayacak.

Salon: Berlin

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Takaki Kato (Japonya), Ruben Woolcock (Avustralya)

İspanya: Cazorla 2, Martin 17, Conde 17, Carrera 6, Fam 9, Buenavida 5, Ortiz, Torrens, Pueyo, Gustafson 6, Florez 4, Ginzo

ABD: Copper 13, Young 12, Gray 5, Collier 7, Stewart 16, Bueckers 6, Howard 5, Clark 1, Boston 6, Reese 5

1. Periyot: 18-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 58-58

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