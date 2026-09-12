FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalin adı: ABD - Fransa

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı 76-66 mağlup eden ABD, finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD, finalde Fransa'nın rakibi oldu.
Berlin Arena'da 13 Eylül Pazar günü oynanacak final maçı, TSİ 21.00'de başlayacak.
Salon: Berlin
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Takaki Kato (Japonya), Ruben Woolcock (Avustralya)
İspanya: Cazorla 2, Martin 17, Conde 17, Carrera 6, Fam 9, Buenavida 5, Ortiz, Torrens, Pueyo, Gustafson 6, Florez 4, Ginzo
ABD: Copper 13, Young 12, Gray 5, Collier 7, Stewart 16, Bueckers 6, Howard 5, Clark 1, Boston 6, Reese 5
1. Periyot: 18-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 58-58
Berlin Arena'da 13 Eylül Pazar günü oynanacak final maçı, TSİ 21.00'de başlayacak.
Salon: Berlin
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Takaki Kato (Japonya), Ruben Woolcock (Avustralya)
İspanya: Cazorla 2, Martin 17, Conde 17, Carrera 6, Fam 9, Buenavida 5, Ortiz, Torrens, Pueyo, Gustafson 6, Florez 4, Ginzo
ABD: Copper 13, Young 12, Gray 5, Collier 7, Stewart 16, Bueckers 6, Howard 5, Clark 1, Boston 6, Reese 5
1. Periyot: 18-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 58-58