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Tottenham, Everton karşısında da sessiz!

Tottenham, Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Everton ile 0-0 berabere kaldı. Ligde henüz gol atamayan ve galibiyet alamayan Londra ekibinin kötü başlangıcı sürerken Everton ise yenilmezliğini korudu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Everton karşısında da sessiz!
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Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, bu sonuçla Premier Lig'de sezonun ilk golünü atma ve ilk galibiyetini alma fırsatını bir kez daha değerlendiremedi.

TOTTENHAM GOL ATAMIYOR

Ligdeki ilk dört maçında rakip fileleri havalandıramayan Tottenham'ın gol hasreti 400 dakikayı aştı. Londra ekibi, pozisyon üretmekte de zorlandığı karşılaşmada Everton savunmasını geçemedi.

Tottenham'ın maçtaki en önemli fırsatlarından biri 5. dakikada geldi. Jan Paul van Hecke, Andy Robertson'ın arka direğe kullandığı serbest vuruşta yaptığı voleyle topu auta gönderdi.

EVERTON KALEYİ GEÇEMEDİ

Everton, karşılaşmada rakibine kıyasla daha etkili bir görüntü sergiledi. Thierno Barry, 50. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirmeye çok yaklaştı ancak top kaleci Antonin Kinsky'nin yüzüne çarparak oyun alanına döndü.

Tottenham kalecisi Kinsky, 65. dakikada yaptığı hatalı pasla topu Kiernan Dewsbury-Hall'a kaptırdı. Ancak genç kaleci pozisyonu toparlayarak orta saha oyuncusunun şutunu bacağıyla engelledi.

TOTTENHAM'IN KÖTÜ BAŞLANGICI

Tottenham, Premier Lig'de oynadığı ilk dört maçta yalnızca 2 puan toplayarak 17. sırada yer aldı. Londra ekibinin ligdeki başlangıcı, istatistiksel olarak 2008-09 sezonundan bu yana kulübün en kötü başlangıcı oldu.

Tüm kulvarlarda oynadığı beş maçta tek galibiyetini Carabao Cup'ta Charlton karşısında alan Tottenham, ligde ise henüz kazanamadı.

Everton ise sezonun ilk dört lig maçında yenilgi yüzü görmeyerek 7. sırada yer aldı.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Tottenham, ligdeki kötü gidişatını sonlandırmak için bir sonraki maçında Liverpool'a konuk olacak.

Londra ekibi, Lig Kupası mücadelesinin ardından Premier Lig'de sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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