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Dortmund 3'te 3'le yoluna devam ediyor

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Paderborn'u 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 18:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dortmund 3'te 3'le yoluna devam ediyor
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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, Paderborn'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Fabio Silva ile 80 ve 89. dakikalarda Felix Nmecha kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Paderborn ise 1 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Paderborn ise Hoffenheim'i ağırlayacak.

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