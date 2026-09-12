Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, Paderborn'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Fabio Silva ile 80 ve 89. dakikalarda Felix Nmecha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Paderborn ise 1 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Paderborn ise Hoffenheim'i ağırlayacak.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Fabio Silva ile 80 ve 89. dakikalarda Felix Nmecha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Paderborn ise 1 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund, Stuttgart'a konuk olacak. Paderborn ise Hoffenheim'i ağırlayacak.