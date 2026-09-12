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Hull City'sinin bileğini Chelsea de bükemedi!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Hull City'nin Premier Lig'deki yenilmezlik serisi devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hull City'sinin bileğini Chelsea de bükemedi!
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea, sahasında ağırladığı Hull City karşısında 7. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçti.

Bu gol aynı zamanda Hull City'nin bu sezon kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

Hull City, Muhammed Belloumi'nin 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı. 

Bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdüren Hull City, 8 puanla 3. sırada yer aldı. 7 puana ulaşan Chelsea ise 4. sırada konumlandı. 

Premier Lig'in 5. haftasında Hull City, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise Brentford'a konuk olacak. 

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