İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, deplasmanda Chelsea ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea, sahasında ağırladığı Hull City karşısında 7. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçti.
Bu gol aynı zamanda Hull City'nin bu sezon kalesinde gördüğü ilk gol oldu.
Hull City, Muhammed Belloumi'nin 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdüren Hull City, 8 puanla 3. sırada yer aldı. 7 puana ulaşan Chelsea ise 4. sırada konumlandı.
Premier Lig'in 5. haftasında Hull City, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise Brentford'a konuk olacak.
Stamford Bridge'de oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea, sahasında ağırladığı Hull City karşısında 7. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçti.
Bu gol aynı zamanda Hull City'nin bu sezon kalesinde gördüğü ilk gol oldu.
Hull City, Muhammed Belloumi'nin 28 ve 34. dakikalarda attığı gollerle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdüren Hull City, 8 puanla 3. sırada yer aldı. 7 puana ulaşan Chelsea ise 4. sırada konumlandı.
Premier Lig'in 5. haftasında Hull City, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise Brentford'a konuk olacak.
👀 Morgan Rogers'ın şutunda Hull City bu sezon kalesinde ilk kez gol görüyor!
🔵 Chelsea x Hull City 🟠#beINSPORTS #PL pic.twitter.com/ALKYIwyrIq
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 12, 2026
Hull City, geri düştüğü maçta Muhammed Belloumi'den gelen iki golle Chelsea karşısında öne geçiyor!👀 pic.twitter.com/0xPhZV70gf
— Sporx (@sporx) September 12, 2026