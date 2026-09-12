Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, kabustan uyanamadı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 2-1 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti.
Aston Villa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 5'e yükseltirken, Aston Villa 1 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise Coventry'yi konuk edecek.
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında ise 24 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti.
Aston Villa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 5'e yükseltirken, Aston Villa 1 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise Coventry'yi konuk edecek.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
👀Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, Premier League'e kabus gibi başladı.
❌ Brighton 4-0 Aston Villa
❌ Aston Villa 0-1 Arsenal
🤝 Hull City 0-0 Aston Villa
❌ Aston Villa 1-2 Nottingham Forest pic.twitter.com/o6lFS9xHoW
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında ise 24 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.