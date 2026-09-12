12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-061'
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
0-162'
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, kabustan uyanamadı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden Aston Villa, sahasında Nottingham Forest'a 2-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 19:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 19:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, kabustan uyanamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Villa Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 2-1 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88. dakikada Igor Jesus kaydetti.

Aston Villa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 74. dakikada Alysson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 5'e yükseltirken, Aston Villa 1 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise Coventry'yi konuk edecek. 

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında ise 24 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.