Başakşehir, Amedspor deplasmanında

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Başakşehir, ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puna topladı.
Diyarbakır ekibi ise iki galibiyet, bir beraberlik ve br mağlubiyet sonucunda hanesine 7 puan yazdırdı.
Başakşehir, ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puna topladı.
Diyarbakır ekibi ise iki galibiyet, bir beraberlik ve br mağlubiyet sonucunda hanesine 7 puan yazdırdı.