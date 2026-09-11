11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
3-0
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
1-1
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
0-287'
11 Eylül
Sevilla-Valencia
0-049'
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
1-367'
11 Eylül
Rennes-Marsilya
1-073'
11 Eylül
Alkmaar-Willem
1-1
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
0-170'

Trossard: "Hafta hafta daha iyi olacağım!"

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçta gol atan Leandro Trossard, derbi sonrası önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek her hafta daha iyi olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 22:25
Fotoğraf: X.com
Trossard: 'Hafta hafta daha iyi olacağım!'
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların galibiyetindeki gollerden birine imza atan Belçikalı futbolcu, takım olarak geçen haftanın üzerine koyduklarını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DERBİDEN SONRA İKİ KAT DAHA ÖNEMLİYDİ"

Trossard, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için." dedi.

"HAFTA HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Trossard, "Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım. Bugün için de iyi hissediyoruz ve sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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