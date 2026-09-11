Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamın görevinin başında olduğunu ve cumartesi günü idmana çıkacağını duyurdu.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?
İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçın ardından görevinden istifa ettiğini ve bir daha geri dönmeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise daha sonra yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ın görevinin başında yer aldığını açıkladı.
ANTRENMANDA YER ALMADI
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin cuma günkü idmanında takımın başında yer almadı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Anadolu Kavağı'na giderek deneyimli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin ardından İsmail Kartal ile anlaşılamadığı ve 65 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği haberleri gündeme geldi. Bu haberlerin ardından gözler Fenerbahçe'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.
YÖNETİMDE TOPLANTI
Fenerbahçe Yönetimi, bu haberlere rağmen toplantı gerçekleştirdi.
RESMİ AÇIKLAMA: "DEVAM EDİYOR"
Fenerbahçe, yönetim kurulu toplantısının ardından cuma akşamı saat 20.30 sularında İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini resmi olarak açıkladı.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
İsmail Kartal'ın görev devam etmesinin perde arkası da ortaya çıktı.
İsmail Kartal, Oğuz Çetin ile görüşmesinin ardından göreve dönmeyeceğini bir kez daha yineledi. Bu noktada devreye başkan Aziz Yıldırım girdi.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a desteğini bir kez daha yineledi. Bu telefon görüşmesinin ardından İsmail Kartal devam kararı aldı.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ
Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, daha sonra kulüp binasında görüştü. Başkan Yıldırım, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin." sözlerini İsmail Kartal'a da bizzat söyledi. İsmail Kartal da bu sözler sonrası göreve devam kararı aldı ve resmi açıklama yapıldı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?
İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçın ardından görevinden istifa ettiğini ve bir daha geri dönmeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise daha sonra yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ın görevinin başında yer aldığını açıkladı.
ANTRENMANDA YER ALMADI
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin cuma günkü idmanında takımın başında yer almadı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Anadolu Kavağı'na giderek deneyimli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmenin ardından İsmail Kartal ile anlaşılamadığı ve 65 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği haberleri gündeme geldi. Bu haberlerin ardından gözler Fenerbahçe'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.
YÖNETİMDE TOPLANTI
Fenerbahçe Yönetimi, bu haberlere rağmen toplantı gerçekleştirdi.
RESMİ AÇIKLAMA: "DEVAM EDİYOR"
Fenerbahçe, yönetim kurulu toplantısının ardından cuma akşamı saat 20.30 sularında İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini resmi olarak açıkladı.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
İsmail Kartal'ın görev devam etmesinin perde arkası da ortaya çıktı.
İsmail Kartal, Oğuz Çetin ile görüşmesinin ardından göreve dönmeyeceğini bir kez daha yineledi. Bu noktada devreye başkan Aziz Yıldırım girdi.
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a desteğini bir kez daha yineledi. Bu telefon görüşmesinin ardından İsmail Kartal devam kararı aldı.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ
Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, daha sonra kulüp binasında görüştü. Başkan Yıldırım, "Ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü sensin." sözlerini İsmail Kartal'a da bizzat söyledi. İsmail Kartal da bu sözler sonrası göreve devam kararı aldı ve resmi açıklama yapıldı.