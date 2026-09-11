11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
20:00
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
20:00
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
21:30
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

Fenerbahçe'nin rakipleri ne yaptı? İlk hafta sonuçları

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başladı. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki rakipleri de ilk hafta maçlarını tamamlarken farklı sonuçlar ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 13:20
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rakipleri ne yaptı? İlk hafta sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında karşılaşacağı takımlar da ilk hafta sınavlarını verdi.

ASTON VILLA DEPLASMANDA KAZANDI

Aston Villa, Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

VILLARREAL ALMANYA'DA KAYBETTİ

Villarreal ise Almanya deplasmanında Borussia Dortmund'a konuk oldu. İspanyol temsilcisi mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

SHAKHTAR DONETSK 1 PUANLA DÖNDÜ

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Hollanda deplasmanında PSV ile 1-1 berabere kaldı.

Ukrayna temsilcisi böylece Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını 1 puanla tamamladı.

SLAVIA PRAG SON DAKİKALARDA YIKILDI

Slavia Prag, sahasında Lens'i konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda yediği gollerle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

LASK LINZ DEPLASMANDA KAYBETTİ

LASK Linz ise Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Avusturya ekibi, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

Liverpool da sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.