Fenerbahçe'nin rakipleri ne yaptı? İlk hafta sonuçları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında karşılaşacağı takımlar da ilk hafta sınavlarını verdi.
ASTON VILLA DEPLASMANDA KAZANDI
Aston Villa, Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
VILLARREAL ALMANYA'DA KAYBETTİ
Villarreal ise Almanya deplasmanında Borussia Dortmund'a konuk oldu. İspanyol temsilcisi mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
SHAKHTAR DONETSK 1 PUANLA DÖNDÜ
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Hollanda deplasmanında PSV ile 1-1 berabere kaldı.
Ukrayna temsilcisi böylece Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını 1 puanla tamamladı.
SLAVIA PRAG SON DAKİKALARDA YIKILDI
Slavia Prag, sahasında Lens'i konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda yediği gollerle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
LASK LINZ DEPLASMANDA KAYBETTİ
LASK Linz ise Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Avusturya ekibi, mücadeleyi 1-0 kaybetti.
ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU
Liverpool da sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı.
ASTON VILLA DEPLASMANDA KAZANDI
Aston Villa, Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
VILLARREAL ALMANYA'DA KAYBETTİ
Villarreal ise Almanya deplasmanında Borussia Dortmund'a konuk oldu. İspanyol temsilcisi mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
SHAKHTAR DONETSK 1 PUANLA DÖNDÜ
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Hollanda deplasmanında PSV ile 1-1 berabere kaldı.
Ukrayna temsilcisi böylece Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını 1 puanla tamamladı.
SLAVIA PRAG SON DAKİKALARDA YIKILDI
Slavia Prag, sahasında Lens'i konuk etti. Ev sahibi ekip, son dakikalarda yediği gollerle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
LASK LINZ DEPLASMANDA KAYBETTİ
LASK Linz ise Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Avusturya ekibi, mücadeleyi 1-0 kaybetti.
ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU
Liverpool da sahasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı.