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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tartışması

Sporting Lizbon deplasmanında Victor Osimhen'in yokluğunda 9 numarada görev yapan Barış Alper Yılmaz, etkisiz performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tartışması
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Galatasaray'ın milli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Sporting Lizbon deplasmanında Victor Osimhen'in yokluğunda 9 numarada görev yaptı. Ancak performansıyla sınıfta kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kötü oyuncu taraftarlar arasında büyük tepki topladı. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa maçlarındaki performansı da oldukça kötü.

Şampiyonlar Ligi'nde 28 karşılaşmada görev alan milli oyuncu, sadece 1 kez fileleri havalandırdı.

Avrupa Ligi'nde ise 15 karşılaşmada yine 1 gol kaydetti.

43 Avrupa maçında sadece 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz'ın Lizbon deplasmanındaki kötü görüntüsü tartışmaları da beraberinde getirdi.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sezon 5 maçta gol ya da asisti bulunmuyor.

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