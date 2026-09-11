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Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.



Trabzonspor


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