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Somaspor'un rakibi İnegöl Kafkas

Somaspor, deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor'un rakibi İnegöl Kafkas
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 3-3 berabere kalan Somaspor 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İnegöl Kafkas Spor'la karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak.

Somaspor Teknik Direktörü Mahir Çeneli, İnegöl'den iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi.

İnegöl Kafkas Spor ise ilk hafta maçında İzmir'de Menemen Futbol Kulübü'nü 3-1 yenmeyi başarmıştı.

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