Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, LaLiga'nın 5. haftasında oynanacak Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde Arda Güler'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcunun Rayo Vallecano maçıyla yeniden takıma döneceği belirtildi.
MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Portekizli teknik adam, yoğun maç takvimi nedeniyle bazı oyunculara dinlenme fırsatı vereceklerini ifade etti.
"Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık."
Mourinho, Arda Güler'in yanı sıra Camavinga ve Bernardo'nun da yeniden takıma döneceğini söyledi.
"Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor."
YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ
Real Madrid'in dokuz günde üç karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Mourinho, şu anda tek hedeflerinin Rayo Vallecano maçını kazanmak olduğunu vurguladı.
"Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız."
MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Portekizli teknik adam, yoğun maç takvimi nedeniyle bazı oyunculara dinlenme fırsatı vereceklerini ifade etti.
"Yarın rotasyon olur mu? Belki doğrudan bir rotasyon değil ama kesinlikle taze bir enerji, dinlenmiş bacaklar göreceğiz. Salı günkü maça hazırlanmak için çok çalıştık."
Mourinho, Arda Güler'in yanı sıra Camavinga ve Bernardo'nun da yeniden takıma döneceğini söyledi.
"Camavinga, Bernardo ve Arda geri dönüyor... Güçlü bir kadromuz var; bu da bazı oyuncuları dinlendirirken dinç durumdaki diğer isimlere şans tanımamıza olanak sağlıyor."
YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ
Real Madrid'in dokuz günde üç karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Mourinho, şu anda tek hedeflerinin Rayo Vallecano maçını kazanmak olduğunu vurguladı.
"Dokuz günde üç maçımız var, üç gün sonra da Elche maçı kapıda... Ancak şu anki tek odak noktamız yarın nasıl kazanacağımız."