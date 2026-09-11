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Tobiasz'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'nin kalecisi Kacper Tobiasz, rakipleri karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

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calendar 11 Eylül 2026 14:08
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Tobiasz'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'nin kalecisi Kacper Tobiasz, rakipleri karşısında kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tobiasz, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Geçen hafta oynanan Göztepe maçında kurtardığı penaltı öncesinde havlusundaki notlara baktığı hatırlatılan Polonyalı kaleci, rakip oyuncuları analiz ettiğini ifade etti.

Tobiasz, "Notlar alıyorum kendim için. Her seferinde yüzde 100 garanti değil, bazen sonuç vermiyor ama bu sefer köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı. O yüzden gerçekten çok mutluyum." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Tobiasz, rakiplerinin Türkiye'nin büyük takımlarından biri olduğunu ancak kendileri için diğer maçlardan farklı olmadığını dile getirdi.

Tobiasz, şunları kaydetti:

"Yüksek enerjili bir maç olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten dolayı takımımızın morali çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Fenerbahçe favori olarak görünmesi bizim sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız."

Polonyalı kaleci, milli takımda oynamanın herkesin hayali olduğunu, bunun için de çok çalıştığını sözlerine ekledi.

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