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Galatasaray'da 12 milyon Euro'luk fiyasko!

Victor Osimhen başta olmak üzere Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları Galatasaray'ı derinden sarstı. Eksiklerin yerleri dolmayınca Sporting deplasmanındaki mağlubiyet bağıra bağıra geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 12:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 12 milyon Euro'luk fiyasko!
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Portekiz'de öne geçtiği maçta Sporting'e 3-1 boyun eğen Galatasaray, geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon kötü başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde namağlup lider durumda bulunan Galatasaray'ın hızını art arda gelen sakatlıklar kesti.

Yaklaşık son bir haftada sırasıyla Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Mario Lemina sarı kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Üç ismin yokluğu Portekiz'de Galatasaray'ı derinden etkilerken kulübe zayıflığından eksiklerin de yeri doldurulamadı.

BITSHIABU KULÜBEDE, SOL BEK JAKOBS STOPERDE

Yaz transfer sezonunda kadro mühendisliğinde hata yapan Galatasaray'da Okan Buruk'un; as oyuncuların yerlerine monte ettiği alternatifler de istenen performansı veremedi.

Osimhen'in yedeği olarak alınan Deniz Gül acemiliğini yenemedi. Abdülkerim'in hazır olmayışına Lemina ve Singo'nun da yokluğu eklenince stoperde oynayan sol bek Jakobs, Sporting önünde penaltı yaptırdı. Savunmaya alınan Bitshiabu, maç eksiği nedeniyle kulübede oturdu.

TAM 12 MİLYON EURO'LUK FİYASKO



Galatasaray


Yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın hücumuna liderlik etmesi beklenen Leroy Sane, yine saçbaş yoldurdu.

Bu sezon 5 maçta da forma giyen Alman sağ kanat, skora katkı yapamadı. İsteksiz tavrı ve takım arkadaşlarıyla uyumsuz görüntüsü taraftarı çileden çıkardı.

10 top kaybıyla karşılaşmayı tamamlayan Sane, ilk devrede net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Geçen sezondan farksız olan 30 yaşındaki futbolcu, aldığı 12 milyon Euro ile sarı-kırmızılı takımın Osimhen'den (21 milyon Euro) sonra en çok kazanan ikinci oyuncusu durumunda.

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