Süper Lig'den Golden Boy Top 100'e tek isim: İlhan Fakılı

Avrupa futbolunun geleceğine damga vurması beklenen genç yıldızların yer aldığı "Golden Boy Top 100" listesinin üçüncü aylık güncellemesi açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÜPER LİG'DEN TEK İSİM
Yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan 20 yaşındaki İlhan Fakılı, son güncellemeyle birlikte sıralamanın alt basamaklarından Golden Boy Top 100 listesine dahil oldu.
Genç futbolcu böylece Türkiye'den listeye girmeyi başaran tek oyuncu olurken, Süper Lig'in de Golden Boy Top 100'deki tek temsilcisi olarak dikkat çekti.
GEÇEN SEZON OULAI VE CHERIF VARDI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında Trabzonspor'dan Christ Oulai ve Fenerbahçe'den Sidiki Cherif de Golden Boy Top 100 listesinde kendilerine yer buldu.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan 20 yaşındaki İlhan Fakılı, son güncellemeyle birlikte sıralamanın alt basamaklarından Golden Boy Top 100 listesine dahil oldu.
Genç futbolcu böylece Türkiye'den listeye girmeyi başaran tek oyuncu olurken, Süper Lig'in de Golden Boy Top 100'deki tek temsilcisi olarak dikkat çekti.
GEÇEN SEZON OULAI VE CHERIF VARDI
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında Trabzonspor'dan Christ Oulai ve Fenerbahçe'den Sidiki Cherif de Golden Boy Top 100 listesinde kendilerine yer buldu.